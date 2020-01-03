Рятувальники попереджають про початок сніголавинного сезону

У зв'язку з інтенсивним приростом снігу в Україні відкрито сніголавинний сезон.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Українського гідрометцентру, у зв'язку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної часини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується вiдкритим", - йдеться у повідомленні.