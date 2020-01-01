Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд залишив під вартою трьох підозрюваних

Переяславський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова: поліцейським Володимиру Петровцю й Івану Приходьку, а також цивільному Дмитру Кривошею.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Віктора Чевгуза, адвоката Приходька.

"...Суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку, а Петровцю та Кривошею дав можливість внесення застави у розмірі понад 280 тисяч гривень", - ідеться у повідомленні.

За словами адвоката, ще одному підозрюваному — неповнолітньому сину Петровця — суд пом'якшив запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня 2019 року у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція заявляла, що хлопчик під час прогулянки упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, стріляли по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних. Одному із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

За даними розслідування ДБР, у хлопчика влучила куля, що зрикошетила.

Одному з правоохоронців оголошено підозру в убивстві, вчиненому з необережності.