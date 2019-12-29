На Буковині рятувальники витягли зі снігу 10 автомобілів і рейсовий автобус

За минулу добу та сьогодні рятувальники на Буковині допомогли витягти зі снігу 11 транспортних засобів, серед яких і рейсовий автобус без пасажирів.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє управління ДСНС у Чернівецькій області.

"Впродовж минулої доби та сьогодні рятувальники Управління ДСНС України у Чернівецькій області надали допомогу водіям через ускладнення погодних умов на дорогах області. Так, у селі Борівці Кіцманського району 29 грудня вранці зі слизької дороги у кювет з’їхав рейсовий автобус, який курсує за маршрутом Борівці-Чернівці. Рятувальники спецтранспортом відбуксирували автобус на проїжджу частину, звідки він самостійно продовжив рух. На момент автопригоди в автобусі пасажирів не було", - йдеться у повідомленні.

Загалом було надано допомогу водіям 11 транспортних засобів у Заставнівському, Сторожинецькому, Глибоцькому та Кіцманському районах.

"Днем раніше, 28 грудня до Служби порятунку звернувся водій мікроавтобуса Мерседес-Бенц. Рухаючись дорогою у с. Валя Кузьміна Глибоцького району його автомобіль з’їхав у кювет, авто перекинулося на дах. Водій у цій автопригоді не травмувався. За допомогою спеціальної техніки автомобіль вдалося перевернути й поставити на колеса", - додали рятувальники.

Як повідомляло агентство, у найближчі дні на українців чекає зимова погода. Подекуди випаде невеликий сніг, температура опуститься нижче нуля.