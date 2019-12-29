“Ковзанка” та сніг з дощем — якими будуть останні дні 2019 року

У найближчі дні на українців чекає зимова погода. Подекуди випаде невеликий сніг, температура опуститься нижче нуля.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

30 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі в Прикарпатті та на Вінниччині невеликий сніг, на Одещині та в Криму невеликий сніг з дощем.

На дорогах країни ожеледиця (у південній частині місцями).

Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях місцями 8-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у Криму до 5° тепла.

31 грудня вночі у східних, вдень і в західних та місцями північних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

1 січня невеликий мокрий сніг (вдень у західних, північних та більшості південних областей без опадів); температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на півдні до 6° тепла). На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень 31 грудня та вночі 1 січня місцями пориви 15-20 м/с.

У Карпатах часом невеликий сніг, лише вдень 1 січня без опадів; температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

2- 3 січня переважно без опадів.

Температура вночі від 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

У Києві та області 30 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу. По області - Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-3° морозу.

31 грудня у столиці вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

1 січня вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах місцями ожеледиця.

2-3 січня синоптики прогнозують у Києві погоду переважно без опадів. Температура вночі від 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.