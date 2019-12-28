Зеленський планує зустрічати Новий рік у Карпатах

Президент Володимир Зеленський розповів, що зустрічатиме Новий рік у Карпатах, але перед цим ще повернеться на роботу.

Про це він сказав журналістам у селі Довге-Калуське на Прикарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент також високо оцінив звіт голови Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля.

«Прекрасний звіт. На жаль, не всі голови ОДА звітували на такому високому і якісному рівні, тому я привітав Дениса і його команду», - зазначив Президент.

За його словами, команда Івано-Франківської ОДА є потужною, проте - все покажуть результати.

Як повідомлялося, 28 грудня Президент перебуває на Прикарпатті з робочою поїздкою. Зокрема, у селі Довге-Калуське він оглянув міст, який відновили за чотири місяці.