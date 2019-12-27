Президент звільнив ще одного голову РДА на Херсонщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Єрохіна з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області.
Відповідне розпорядження №598/2019-рп опубліковане на сайті глави держави.
“Звільнити Єрохіна Олександра Сергійовича з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, - зазначається в документі.