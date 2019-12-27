Частина Лисичанська та ще два міста на Луганщині - без води через аварію

На Луганщині через порив трубопроводу без водопостачання залишаються близько 23 тисяч абонентів.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 год. 27 грудня електропостачання 7 насосних станцій ЛКСП “Лисичанськводоканал”, які були відключені 24 грудня через заборгованість за спожиту електроенергію, відновлено. Під час підвищення тиску в мережі стався порив трубопроводу діаметром 600 мм, внаслідок чого без водопостачання залишається частина м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ (близько 23 тис. абонентів)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з недостатньою кількістю води в системі призупинена робота котельні у м. Лисичанськ, внаслідок чого без теплопостачання залишаються 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 дитячі садки, 3 школи, 3 навчальних та 5 медичних закладів.

До ремонтних робіт залучено аварійну бригаду. Температура повітря 4 градуси тепла. В разі необхідності буде здійснюватись підвіз води, - додали в ДСНС.