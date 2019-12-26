У Запоріжжі люди перекрили вулицю через “смертельний” перехід

Сьогодні у Запоріжжі близько півсотні людей заблокували рух транспорту на одній з центральних вулиць міста.

На такий крок жителі наважились, аби привернути увагу влади до небезпечного переходу, де за кілька місяців загинуло 4 людини, ще декілька — отримали травми. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Запоріжжі люди перекрили дорогу / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

«Ми вимагаємо, аби тут встановили світлофор. Щоденно ми чуємо гальма коліс, водії їдуть із шаленою швидкістю. Минулого тижня тут сталася аварія — збили 55-річного чоловіка, який від отриманих травм помер. Водій їхав зі швидкістю 130 км. Жоден «лежачий поліцейський» не врятує», - каже організаторка мітингу Ірина Лаврова.

Акція мала відбуватись під назвою «Чорний мітинг», але потім організатори вирішили змінити її на «Мирний мітинг».

На акцію вийшли працівники офісів, які розташовані поруч з аварійною ділянкою, співробітники школи вищої спортивної майстерності, а також місцеві мешканці.

Говорять: рух транспорту заблокували для того, аби привернути увагу влади до небезпечної ділянки, на якій лише за кілька місяців загинуло щонайменше 4 людини.

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Близько півгодини люди з плакатами «Хто наступний?», «Вимагаємо встановити світлофор», «Впевнені, що з вами таке не трапиться?» - переходили дорогу, блокуючи рух транспорту. На дорозі утворився затор, водії реагували по-різному: одні говорили, що розуміють пішоходів і чекали поки скінчиться акція, інші - сигналили і вимагали розблокувати рух.