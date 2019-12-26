До Нового року Україну заливатиме дощами

В Україні 27 грудня протягом доби очікується 0-5° тепла, у західних та Житомирській областях невеликий мокрий сніг, на решті території дощитиме.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних та Житомирській областях невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах невеликий сніг, температура 3-8° морозу). На решті території невеликий дощ, на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Одещині подекуди з мокрим снігом; вночі та вранці у східних областях туман; температура протягом доби 0-5° тепла. Вітер в країні західний та північно-західний (у східній частині - південно-східний), 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 27 грудня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура протягом доби 1-3° тепла, на Київщині протягом доби 0-3° тепла.

Згідно з прогнозом синоптиків, 28 грудня невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; 29 грудня вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с, 28 грудня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні (28 грудня і на сході) країни вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла; на решті території вночі та вдень 28 грудня від 3° тепла до 2° морозу, 29 грудня 0-5° морозу.

У Карпатському регіоні помірний сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У столичному регіоні 28 грудня очікується невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. 29 грудня вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура впродовж доби 0-5° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с.

В Україні 30-31 грудня переважно без опадів, лише вночі 31 грудня на півночі Лівобережжя невеликий сніг. Температура 30 грудня вночі 3-9°, вдень 0-5° морозу, у південних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 31 грудня вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах 30 грудня вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу, 31 грудня вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

На Київщині 30- 31 грудня переважно без опадів. Температура 30 грудня вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; 31 грудня вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.