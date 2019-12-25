“Лагідна” зима триває: до +10°, подекуди трохи снігу

В Україні 25 грудня збережеться дощова погода, у Карпатах очікується сніг, температура протягом доби 3-8°, в західних та східних областях 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Часом дощ, в західних областях місцями з мокрим снігом. Вітер переважно східний (у західній частині - північно-західний), 5-10 м/с. Температура протягом доби 3-8°, в західних та східних областях 0-5° тепла (у південній частині вдень 6-11°). У Карпатах сніг, вночі та вранці місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 25 грудня часом дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. У столиці температура протягом доби 5-7° тепла, на Київщині протягом доби 3-8° тепла.

Згідно з прогнозом, 26 грудня невеликий, у північних та місцями центральних областях помірний дощ, в західних областях з мокрим снігом. 27 грудня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях дощ з мокрим снігом, на решті території невеликий дощ. У східній частині країни місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 26 грудня у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с; у східних областях, 26 грудня на Лівобережжі південно-східний, 3-8 м/с.

Температура 26 грудня вночі та вдень 2-7° тепла (вдень на крайньому півдні до 10° тепла), в західних, 27 грудня і в північних та більшості центральних областей від 4° тепла до 1° морозу.

У Карпатах невеликий сніг, на дорогах ожеледиця; 26 грудня пориви вітру 17-22 м/с, хуртовина; температура вночі та вдень 2-7° морозу.

На Київщині 26 грудня помірний дощ, температура вночі та вдень 2-7° тепла; 27 грудня невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі та вдень 4° тепла до 1° морозу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

28- 29 грудня в Україні очікується невеликий та помірний сніг, 28 грудня у східній частині з дощем; температура вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу, 28 грудня на півдні та сході країни 0-5° тепла, 29 грудня у західних областях 0-5° морозу. У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 4-9° морозу (вночі 29 грудня 8-13° морозу).

У столичному регіоні 28 грудня помірний, 29 грудня невеликий сніг. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.