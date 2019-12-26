Квартири для переселенців у Золотому відремонтують "під ключ" - голова ОДА

Одразу після новорічних свят почнуться ремонтні роботи у п’ятнадцяти квартирах у місті Золоте на Луганщині, які згодом отримають переселенці з тимчасово непідконтрольної частини області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Приміщення, які складно назвати квартирами, перебували у комунальній власності територіальної громади Золотого. Це дев’ять двокімнатних та по три трикімнатних і однокімнатних квартир, що були включені до фонду соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, але через аварійний стан люди від них відмовилися", - інформує пресслужба.

Тож керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай прийняв рішення відремонтувати житло за рахунок коштів обласного бюджету та передати їх соціально незахищеним родинам переселенців.

Наразі на всі квартири виготовлені проєкти, якими передбачається ремонт "під ключ". Зокрема, буде проведено повну заміну системи опалення, вікон, електропроводки, каналізації, дверей та інші оздоблювальні роботи. Ванні кімнати облаштують душовими кабінами та унітазами, кухні – мийками та газовими плитками.

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"Людям, які стануть власниками цього житла, залишиться тільки перевезти особисті речі, як кажуть "заходь і живи", – зазначив очільник Луганщини.

Він наголосив на дорученні Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності запровадження програм житлового кредитування і для працевлаштованих, і для тих, хто не має змоги оплатити позику.

Як уже повідомлялось, доручення голові Луганської ОДА Сергієві Гайдаю забезпечити житлом сім’ї біженців, що опинились у Золотому, Президент Володимир Зеленський дав під час перебування в Станиці Луганській 20 листопада після спілкування з представниками цих родин.