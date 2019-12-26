Результатів аналізу завезеного в Херсон так званого чорногорського піску ще немає - мер

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко повідомив, що наразі немає офіційних результатів лабораторних досліджень підозрілого піску з Чорногорії, який був доправлений у Херсон для захоронення на місцевому сміттєзвалищі.

Про це Миколаєнко повідомив у розмові з кореспондентом Укрінформу.

«Цей вантаж (відходів піскоструйної обробки суден - ред.) не розмитнений. Є ризики, бо по сфальшованих документах нормальний вантаж завозити не будуть. Викликає занепокоєння, що на сьогоднішній день ще немає результатів аналізів», - зазначив міський голова.

У Миколаєнка немає інформації щодо того, що начебто у Херсон вже відправилось друге судно з таким же вантажем з Чорногорії. Він також зазначив, що, за його інформацією, вивантажений «пісок» у Херсонському морпорту не накрили брезентом, хоча було рішення комісії з питань ТЕБ та НС щодо цього , аби запобігти потраплянню відходів у Дніпро.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у порт Херсона прибув вантаж підозрілого піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.

Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється, і це небезпечні відходи. Він припустив, що замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище. Він також зазначив, що подані документи — підроблені.

Національна поліція України порушила кримінальне провадження, оформлювати такий вантаж Нова митниця не буде. Міськрада Херсона звернулася до правоохоронців з проханням розібратися зі сфальсифікованим документом у справі «піску» з Чорногорії.

Завезені з Чорногорії відходи піскоструйної обробки повинні були захоронити на міському сміттєзвалищі, але, за попередніми даними, вони містять важкі метали - про це заявив міський голова Володимир Миколаєнко. Зразки були відправлені на експертизу.