Пацієнта з пересадженим серцем сьогодні перевезуть із Ковеля в Київ

Пацієнта, якому напередодні провели трансплантацію серця в Ковельському міжрайонному територіальному медоб'єднанні, перевезуть у Київ для подальшої реабілітації. Його стан - задовільний.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров, який проводив операцію.

"Наша трансплантація серця викликала великий резонанс і зацікавленість. Пацієнт в порядку. Сьогодні ближче до обіду привеземо його в Інститут серця. Подальше лікування та реабілітацію проведемо в Києві", - написав Тодуров.

Він також подякував команді лікарів за злагоджену роботу.

Як повідомлялося, 25 грудня в Ковельському МТМО була проведена перша в Україні за 15 років операція з пересадки серця. Оскільки привезти донорське серце з Ковеля в Київ не було можливості, пацієнта доставили в Ковель. Оперувала бригада з київського Інституту серця спільно з ковельськими медиками.

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У донора, 40-річного чоловіка, який загинув від черепно-мозкової травми в результаті падіння з висоти, також вилучили для пересадки обидві нирки. Згоду на донорство дала його сестра.