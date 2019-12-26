Пацієнта з пересадженим серцем сьогодні перевезуть із Ковеля в Київ
Про це повідомив у Facebook генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров, який проводив операцію.
"Наша трансплантація серця викликала великий резонанс і зацікавленість. Пацієнт в порядку. Сьогодні ближче до обіду привеземо його в Інститут серця. Подальше лікування та реабілітацію проведемо в Києві", - написав Тодуров.
Він також подякував команді лікарів за злагоджену роботу.
Як повідомлялося, 25 грудня в Ковельському МТМО була проведена перша в Україні за 15 років операція з пересадки серця. Оскільки привезти донорське серце з Ковеля в Київ не було можливості, пацієнта доставили в Ковель. Оперувала бригада з київського Інституту серця спільно з ковельськими медиками.
У донора, 40-річного чоловіка, який загинув від черепно-мозкової травми в результаті падіння з висоти, також вилучили для пересадки обидві нирки. Згоду на донорство дала його сестра.