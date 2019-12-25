Україну в останні дні року “підморозить”

В Україні найближчі дні будуть з дощами, у Карпатах випаде невеликий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

26 грудня буде невеликий дощ, в західних областях з мокрим снігом, у північній частині помірні дощі. На Лівобережжі місцями туман. Вітер північно-західний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° тепла, в західних областях та на Луганщині від 3° тепла до 1° морозу. В Карпатах невеликий сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.

27-28 грудня у східних та південних областях невеликий дощ, 28 грудня з мокрим снігом; на решті території часом мокрий сніг, 27 грудня у центральних та північних областях переважно дощ. 28 грудня на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 27 грудня 0-5° тепла, 28 грудня від 2° тепла до 3° морозу. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 3-8° морозу.

29 грудня невеликий, вночі на Правобережжі помірний сніг; 30 грудня без опадів.Температура вночі 3-9°, вдень 0-5° морозу; у південних (29 грудня і у східних) областях вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вночі 30 грудня 1-6° морозу).У Карпатах сніг, температура вночі 8-14°, вдень 5-10° морозу.

У Києві та області 26 грудня температура вночі та вдень 1-6° тепла. Хмарко і дощ. 27 грудня дощ та мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° тепла.

28 грудня у столиці та області очікується мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

29 грудня невеликий сніг.

30 грудня без опадів.Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.