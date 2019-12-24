На гірських перевалах у Карпатах зняли обмеження руху через негоду - МВС
Укрінформ
Станом на 9:00 24 грудня було знято всі тимчасові обмеження руху транспорту, які вводилися у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
"Станом на 9:00 24 грудня знято всі тимчасові обмеження руху транспорту, які вводилися у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що раніше через погіршення погодних умов у цих областях вводилося обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення.