На Прикарпатті борг із зарплати медикам та освітянам сягає понад 100 мільйонів

В Івано-Франківській області борг із зарплати медикам та вчителям сягає понад 100 млн грн.

Про це на нараді заявив голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мусимо говорити про ті речі, які заважають нам підходити до святкування Нового року і Різдва і це – борги по зарплаті. На сьогоднішній день борг у сфері освіти - 52 млн грн, по охороні здоров’я – 53 млн грн», - зазначив Шмигаль.

Він закликав керівників РДА переглянути свої бюджети, аби вишукати кошти для погашення цієї заборгованості і наголосив, що в цьому році в місцевих бюджетах зарплати для освітян і лікарів були закладені лише на 8 місяців.

«Що мене найбільше обтяжує, то це те , що в цьому році вже є громади, які заклали на наступний рік зарплати на 6, 8 і 10 місяців. При цьому бюджет не порожній, бо закладаються капітальні видатки і преміювання по повній програмі і, що взагалі не етично, закладається преміювання для керівників районів і громад. Ці речі будуть передані правоохоронним органам», - пообіцяв Шмигаль і зауважив, що для того, аби з усіма боргами з зарплат розібратися, на Прикарпаття до кінця тижня планує свій візит Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Є окремі органи місцевого самоврядування, які послуговуються фразою: «Нікуди не дінетесь, все одно в кінці року заплатите». Так ось, це – в минулому... Держава дасть ту різницю, яка у нас залишиться після того, як ми використаємо усі свої джерела», - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що тема боргу по зарплатах – це проблема №1 і важливішої за неї до кінця року немає.

Раніше борг із зарплати медикам та лікарям в Івано-Франківській області сягав 300 млн грн.