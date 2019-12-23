Експосадовці привласнили пів мільйона бюджетних коштів на Полтавщині

Поліція викрила колишнього начальника комунального підприємства та ексдиректорам одного зі столичних товариств, які незаконно перерахували з бюджету близько півмільйона гривень за невиконані роботи.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

"Слідчі підозрюють двох колишніх службових осіб у заволодінні чужим майном у великих розмірах під час оплати робіт з відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція зібрала докази зловживання службовим становищем колишнім начальником комунального підприємства та ексдиректором одного зі столичних товариств. Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що обсяги фактично виконаних робіт істотно відрізняються від проєктних. Службовці перерахували підряднику чималу суму коштів за роботу, яка не була виконана.

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Чоловікам інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Своїми незаконними діями екс-службовці завдали державному бюджету матеріальні збитки на суму близько 500 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

"Наразі в рамках кримінального провадження поліція вивчає питання щодо можливості притягнення до відповідальності й інших посадовців. Є об’єктивні підстави вважати, що вони своїми діями могли спричинити цілком ймовірну шкоду екології Полтавського регіону", - наглошується у повідомленні.