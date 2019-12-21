У Краматорську затримали чоловіка, який двічі за годину напав на поліцейських

У Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, який за годину двічі напав на поліцейських. Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це 21 грудня повідомили в поліції Донецької області.

«У Краматорську поліція затримала чоловіка, який за годину двічі напав на поліцейських. Нетверезий порушник громадського порядку надав силовий опір правоохоронцям», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що двоє співробітників мобільної групи поліції з реагування на домашнє насильство, повертаючись з виклику, зупинили компанію п’яних чоловіків за грубе порушення громадського порядку. Один з порушників відреагував на це агресією та нецензурною лайкою, а коли його намагалися доправити до відділу поліції для складання адміністративного протоколу, накинувся на правоохоронців. Чоловік двічі вдарив в обличчя поліцейську, заподіявши дівчині численні забої. При цьому жінка продовжувала заходи із затримання порушника. Знешкоджуючи агресивного нападника, постраждав і її напарник з патрульної поліції. Крім того, порушник розірвав однострій.

28-річній інспекторці Краматорського відділу поліції надано медичну допомогу в травматології, наразі вона перебуває на лікуванні.

Побачивши бійку з вікна, небайдужа жителька викликала на допомогу поліцейським наряд поліції. На місце прибули бійці спецпідрозділу патрульної поліції ТОР. Зловмисника було доставлено до поліції. Під час опитування він здійснив спробу нападу на співробітника внутрішньої безпеки поліції регіону. Дії нападника було блоковано.

Наразі фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний раніше не судимий місцевий житель.

Відносно підозрюваного відкрито відразу два кримінальні провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Краматорська міська прокуратура.