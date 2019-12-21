Теракт біля Палацу спорту: активіст каже, що обвинувачених готують до обміну

Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року, де загинули четверо і 11 постраждали, можуть видати РФ в рамках обміну.

Про це активіст Руслан Горовий повідомив у Facebook.

"Є інформація, що в Харків нібито прийшов запит від Генеральної прокуратури України, щоб готували документи для передачі виродків на обмін. Ось так наші правоохоронні органи "врахували" позицію громадських організацій та небайдужих людей", - написав Руслан.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту під час ходи з нагоди річниці Революції Гідності стався вибух. В результаті теракту на місці загинули двоє людей, в тому числі, один з координаторів Харківського Євромайдану Ігор Толмачов. Згодом ще двоє померли в лікарні, в тому числі, 15-річний школяр Данило Дідік, поранено 11 осіб.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітники Служби безпеки України за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Усім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт направлений до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

26 вересня 2019 року адвокат потерпілих у результаті теракту біля Палацу спорту Олег Головков заявив, що є дані про можливий обмін з РФ трьох винних у теракті біля Палацу спорту. За словами адвоката, винні в загибелі людей не можуть бути прощені державою і обміняні: "Якщо влада визнає, що такий обмін допустимий, він можливий лише після вироку".

30 жовтня Фрунзенський райсуд Харкова продовжив тримання під вартою до 27 грудня всім трьом підозрюваним у теракті біля Палацу спорту: Володимиру Дворнікову, Віктору Тетюцькому і Сергію Башликову.