Дощі накриють майже всю Україну, у Карпатах - хуртовини

В Україні, окрім західних регіонів, 22 грудня без опадів, температура вдень 7-12°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"22 грудня в Україні хмарно. Вночі в західних областях дощі, на Закарпатті значні дощі, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; вдень в більшості областей невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, подекуди туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат протягом доби 25-28 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни місцями 13-15°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 22 грудня хмарно. Вночі без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

У Київській області у неділю так само хмарно. Вночі без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

23-24 грудня в Україні хмарно. Часом дощі, у західних областях значні дощі, у Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини (лише вдень 23 грудня у східній частині без опадів). Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, 23 грудня у південних, східних та центральних областях, 24 грудня у західних областях та східній частині місцями пориви 15-20 м/с, на півдні країни та в Карпатах подекуди 25 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° тепла, у Карпатах близько 0°; вдень 23 грудня в Україні, крім заходу, 7-12° тепла, на півдні країни місцями 13-15°.

У Києві і Київській області 23-24 грудня хмарно. Часом дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° тепла, вдень 23 грудня місцями 10-12°.

25-26 грудня в Україні невеликий та помірний дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі 0-6° тепла; вдень 2-8°. В Карпатах сніг, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві і столичній області часом дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

26 грудня в Україні часом невеликий дощ, в Карпатському регіоні з мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

27 грудня невеликі опади, в західній частині без істотних опадів; температура вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу, вдень на півдні 1-6° тепла.

28-30 грудня у північних, західних та центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів; температура вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°, на півдні країни 1-4° тепла.