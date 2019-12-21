У Житомирі вимагали справедливого розслідування вбивства Шеремета

У Житомирі пройшла акція «Червоні лінії. Білі нитки» на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, учасники якої вимагали справедливого розслідування справи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мета акції – привернути увагу суспільства до того, що зараз відбувається в країні. Як можна без рішення суду однозначно звинувачувати волонтерів і добровольців у вбивстві? Наша головна вимога – прозоре, неупереджене слідство, а також справедливе розслідування справи про вбивство Шеремета. Поки що складається враження, що вона шита білими нитками », - наголосив співорганізатор акції Павло Кобилінський.

У Житомирі учасники акції вимагали справедливого розслідування вбивства Шеремета / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ

Акція проходила біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, що поруч із адміністративною будівлею облради і облдержадмінінстрації.

Учасники заходу тримали в руках плакати на підтримку Антоненка, Кузьменко, Дугарь, а також виголошували свої промови у гучномовець, закликаючи владу та правоохоронців припинити залякуванні і знищення волонтерів та добровольців.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Суд обрав такі запобіжні заходи підозрюваним: Дугарь – у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко – у вигляді тримання під вартою без визначення застави.