У Житомирі вимагали справедливого розслідування вбивства Шеремета
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Мета акції – привернути увагу суспільства до того, що зараз відбувається в країні. Як можна без рішення суду однозначно звинувачувати волонтерів і добровольців у вбивстві? Наша головна вимога – прозоре, неупереджене слідство, а також справедливе розслідування справи про вбивство Шеремета. Поки що складається враження, що вона шита білими нитками », - наголосив співорганізатор акції Павло Кобилінський.
У Житомирі учасники акції вимагали справедливого розслідування вбивства Шеремета / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ
Акція проходила біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, що поруч із адміністративною будівлею облради і облдержадмінінстрації.
Учасники заходу тримали в руках плакати на підтримку Антоненка, Кузьменко, Дугарь, а також виголошували свої промови у гучномовець, закликаючи владу та правоохоронців припинити залякуванні і знищення волонтерів та добровольців.
Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.
Суд обрав такі запобіжні заходи підозрюваним: Дугарь – у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко – у вигляді тримання під вартою без визначення застави.