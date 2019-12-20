НАБУ вилучило документи в одному з управлінь Одеської облради

Детективи НАБУ здійснили 20 грудня виїмку документів в Управлінні майнових відносин Одеської облради у межах розслідування можливих зловживань посадовців облради під час приватизації у вересні 2018 року нежитлових приміщень в Одесі за адресою Лідерсівський бульвар, 13 на користь ТОВ «Крок вперед».

Про це повідомило кореспонденту Укрінформу джерело в облраді.

"Детективи провели слідчі дії в Управлінні майнових відносин облради, здійснивши виїмку документів, датованих 2015 роком, що стосується періоду керівництва радою Михайлом Шмушковичем", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас детективи НАБУ провели обшуки у приміщенні «ДумскаяTV», про що повідомляли чимало ЗМІ. Журналісти цього телеканалу стверджують, що співробітники НАБУ "не пред'явили своїх посвідчень і документів", на підставі яких здійснювали слідчі дії.

У пресслужбі НАБУ мотивували обшуки і блокування роботи журналістів телеканалу тим, що метою проведення слідчої дії у приміщенні, яке наразі використовує ТРК «Думская», є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна, 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ «Крок вперед» мали одних і тих самих бенефіціарних власників.

Редакція каналу оприлюднила з цього приводу наступний коментар.

"Єдиним бенефіціаром телеканалу «ДумскаяTV» є Михайло Шмушкович, який, по-перше, ніколи не був засновником ТОВ «Крок вперед», а по-друге, з 2015 року не займає ніяких посад в органах влади та місцевого самоврядування. Не є Шмушкович і депутатом", - йдеться в коментарі.

"Що стосується документів про передачу права власності, то їх, звичайно ж, слід шукати не на телеканалі, а там, де вони повинні бути - в управлінні майнових відносин облради, у нотаріуса, який завіряє договір, і в держреєстраторів", - акцентували у «ДумскаяTV».

"Цілком очевидно, що й саме провадження, і сьогоднішні слідчі дії є політично мотивованими і пов'язаними в тому числі з позицією, яку займає наш холдинг щодо того, що відбувається в країні", - резюмували в редакції «ДумскаяTV».

Сьогодні, 20 грудня, одеськіжурналісти виступили з відкритою заявою на адресу Президента України, Кабміну, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. У документі йдеться про те, що в Одеській області відсутні будь-які гарантії їхньої безпечної роботи: на журналістів чинять напади й перешкоджають професійній діяльності. Працівники ЗМІ також потерпають від бездіяльності місцевих посадовців у питаннях захисту свободи слова та гідності. Автори заяви закликали "центральні органи влади та правоохоронні інституції країни серйозно поставитися до ситуації з безпекою працівників ЗМІ в Одеській області та відповідно відреагувати з урахуванням цієї вкрай негативної тенденції".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 грудня співробітники НАБУ прибули до будівлі на вулиці Канатній в Одесі, де працює редакція каналу «Думская TV» і розпочали обшуки, мотивуючи питаннями, що виникли до одного із власників приміщення. Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.

Пресслужба НАБУ у свою чергу оприлюднила інформацію про те, що слідчі дії (у приміщенні телеканалу "Думская" - ред.) санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар,13 (Одеса) на користь ТОВ «Крок вперед».