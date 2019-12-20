У Чернівцях вже четвертий день не вивозять сміття через страйк селян

У Чернівцях через протест селян, які вимагають приєднати їхнє село до міської громади, вже кілька днів не прибирають сміття зі сміттєвих баків. Люди вже четверту добу перекривають дорогу, яка веде до міського сміттєзвалища, та не пропускають сміттєвози.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші мешканці вимагають приєднати наше село до ОТГ з Чернівцями. У перспективному плані, який був ухвалений облрадою і схвалений Кабміном, так і планувалося зробити. Але нове керівництво ОДА почало змінювати цей план. І, наскільки мені відомо, ці зміни у перспективний план Чернівецька ОДА вже подала на затвердження до Кабінету міністрів України без згоди нашої громади. За цими змінами наше село "відрізали" від Чернівців, як було передбачено у вже ухваленому перспективному плані, та приєднали до сіл Топорівці і Колінківці. Ми вимагаємо переглянути це рішення і залишити наше село разом із Чернівцями", - пояснив позицію мешканців сільський голова Чорнівки Георгій Бота.

Сміттєвий колапс у Чернівцях / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Через протест, у Чернівцях переповнені сміттєві баки, пакети зі сміттям лежать на тротуарах і проїжджій частині.

Тим часом міське комунальне підприємство "Чернівціспецкомунтранс" на своїй сторінці у Facebook ще 17 грудня повідомило, що знімає з себе відповідальність за неприбране місто.

"Повідомляємо, що на під'їзді до сміттєзвалища, що по вул. Чорнівській, проходить акція, котру проводять мешканці с. Чорнівка. Їхня вимога супроводжується перекриттям вулиці. Не пропускають тільки спеціальний транспорт, а саме: сміттєвози та асенізаційні машини. Тому повідомляємо вас, що ми знімаємо з себе відповідальність за не прибране в повному об'ємі місто. Відповідальність лягає на організаторів цієї акції. Просимо вибачення", - написали комунальники.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, 17 грудня мешканці села Чорнівка почали безстрокову акцію з перекриття дороги, яка веде на міське сміттєзвалище. Люди вимагають змін до перспективного плану, згідно з яким їхнє село пропонують приєднати до Колінківців, або ж повернення перспективного плану, який був затверджений 19 серпня 2015 року. Тоді Чорнівку приєднали до Чернівців.