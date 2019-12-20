Мороз, сніжок та ожеледиця - прогноз на новорічні свята

У новорічну ніч не варто очікувати снігу й сильних морозів.

Про це поінформувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"У ніч на перше січня 2020 року у Києві очікується -2-4 градуси і без опадів. Буде ожеледиця, тому краще подбати про зимову гуму для вашого новорічного взуття", - написала синоптик.

Вона також опублікувала прогностичну діаграму для Києва, з якої видно, що поки побуде тепла погода, а зниження температури повітря почнеться 28 грудня.

"Основні опади передбачаються у найближчі неділю, понеділок, вівторок - дощі! Сніжок потім ймовірний, проте невеликий, 29 грудня", - попередила Діденко і ще раз нагадала, що прогноз - попередній і потребуватиме уточнення.