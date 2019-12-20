Вінницька ялинка встановила рекорд

Вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища металоконструкція, що обертається навколо своєї осі, - її висота 29 метрів.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«З нагоди підготовки до новорічних і різдвяних свят у Вінниці в Центральному міському парку було зафіксовано новий рекорд, а саме: відкриття найвищої металоконструкції у формі новорічної ялинки з обертовим механізмом, яка не має аналогів в Україні», - сказав представник Книги рекордів України Ігор Підчібій.

Відкриття головної ялинки у Вінниці / Фото: https://www.vmr.gov.ua

Згідно з повідомленням, вінницька ялинка має низку особливостей, які роблять її унікальною. Зокрема, під час фіксації рекорду представники «Книги рекордів України» внесли до реєстру національних рекордів такі відомості: складна металоконструкція, яка обертається навколо своєї осі, заввишки 29 метрів, довжина нижнього діаметру - понад 16 метрів і вага понад 75 тонн.

Як повідомляв Укрінформ, на виготовлення вінницької ялинки використали 321 живе деревце, на придбання яких витратили майже 196 тис. грн. Її святкове вбрання цьогоріч оновили 150 золотистими декоративними шишками завдовжки 60 см.

Встановлена головна вінницька ялинка на площі перед Літнім театром у Центральному парку культури та відпочинку.