У Харкові "вбрали" 10-ярусну ялинку на півтора мільйона
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Штучне дерево заввишки понад 40 метрів прикрашене ілюмінацією і світиться червоними, синіми і зеленими вогнями, які хвилями пробігають верх і вниз по всім його десяти ярусах.
Облаштування головної ялинки зажадало чимало коштів. Тільки на оренду особливої світлодіодної сітки пішло пів мільйона гривень, удвічі більше витрачено на монтаж дерева, ще до 100 тисяч - на підключення ілюмінації до мереж електроживлення та заземлення металевого каркасу.
Поруч з ялинкою встановлено й Будиночок Діда Мороза для розваги дітей загальною площею 170 кв. м. і вартістю понад 6 млн грн. Як стверджують у міськраді, спорудження також розраховане не на один рік.
Вже розпочався новорічний ярмарок, який триватиме до 19 січня. На площі розмістилися більше сотні торговельних наметів, а також гриль-бари, кав'ярні, прилавки з паруючими глінтвейнами і домашньою випічкою.У Харкові запалили головну ялинку міста / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
На великій сцені, змонтованій на краю площі, своє мистецтво демонструють професійні й самодіяльні колективи.
Є на площі і каток, вхід на який коштує 100 грн.
Порядок на площі охороняють 200 поліцейських.