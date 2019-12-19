У Харкові "вбрали" 10-ярусну ялинку на півтора мільйона

Головну ялинку Харкова відкрили на площі Свободи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Штучне дерево заввишки понад 40 метрів прикрашене ілюмінацією і світиться червоними, синіми і зеленими вогнями, які хвилями пробігають верх і вниз по всім його десяти ярусах.

Облаштування головної ялинки зажадало чимало коштів. Тільки на оренду особливої ​​світлодіодної сітки пішло пів мільйона гривень, удвічі більше витрачено на монтаж дерева, ще до 100 тисяч - на підключення ілюмінації до мереж електроживлення та заземлення металевого каркасу.

Поруч з ялинкою встановлено й Будиночок Діда Мороза для розваги дітей загальною площею 170 кв. м. і вартістю понад 6 млн грн. Як стверджують у міськраді, спорудження також розраховане не на один рік.

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Вже розпочався новорічний ярмарок, який триватиме до 19 січня. На площі розмістилися більше сотні торговельних наметів, а також гриль-бари, кав'ярні, прилавки з паруючими глінтвейнами і домашньою випічкою.

У Харкові запалили головну ялинку міста / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

На великій сцені, змонтованій на краю площі, своє мистецтво демонструють професійні й самодіяльні колективи.

Є на площі і каток, вхід на який коштує 100 грн.

Порядок на площі охороняють 200 поліцейських.