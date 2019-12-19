У Запоріжжі 25-метрову ялинку прикрасили тисячами кульок

У Запоріжжі на площі Фестивальній відкрилася головна ялинка області.

В цьому році, вперше за багато років, влада вирішила встановити 25-метрову штучну ялинку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Головну ялинку області привезли з Києва. В ОДА запевняють: на неї не витратили жодної бюджетної гривні, новорічне дерево і прикраси — подарунок мецената, ім'я якого не розголошують.

25-метрову ялинку монтували кілька днів. Її склали з кількох сотень штучних гілок, а прикрасили - майже тисячею блакитних кульок та яскравою гірляндою.

Читайте також: На Тернопільщині склали ялинку з круасанів та імбирних пряників

Запорізька ялинка є однієї з найвищих в країні. На площі також облаштували святкове містечко: ярмарок сувенірів і смаколиків, каруселі, яскраві фотозони, інсталяції. Ще однією "фішкою" цього року є відкрита ковзанка розміром 41 на 24 метри.