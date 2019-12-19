У Чернівцях відкрили новорічну ялинку, яку "знайшли" у центрі міста

У День Святого Миколая у Чернівцях на Соборній площі урочисто відкрили новорічну ялинку та різдвяне містечко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Висота головної ялинки міста становила близько 20 метрів. Цього року головне новорічне дерево знайшли не в лісовому господарстві, як зазвичай, а практично у центрі міста, на подвір’ї чернівчанина.

У Чернівцях урочисто відкрили новорічну ялинку та різдвяне містечко / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Як розповіла кореспонденту Укрінформу дизайнер Наталія Бордіян, яка займалася декоруванням головної ялинки Чернівців, новорічне дерево виконане у золотих, срібних та білих кольорах. Її прикрасили сніжинками та 3D гірляндами. Також унизу виготовили обідок, на якому зображені сюжети міста.

Під час відкриття різдвяного містечка гостей частували смачною випічкою, гарячими напоями, солодощами і різними смаколиками. А пластуни урочисто передали Вифлеємський вогонь миру чернівецькій громаді

На своїй сторінці у Facebook оператор Сергій Кушнір виклав відео, як виглядає головна ялинка Чернівців з висоти пташиного польоту.