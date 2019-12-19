У Львові медсестри та лікарі протестують через низькі зарплати

Львівські медсестри долучились до Всеукраїнської акції протесту, вимагаючи гідної оплати праці, надбавок за стаж, категорії та шкідливі умови праці.

Серед вимог також забезпечення житлом і протест проти скорочення медпрацівників, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція протесту відбувається одночасно під стінами львівської Ратуші та облдержадміністрації. Група протестувальників зібралась і на головному майдані міста - біля пам’ятника Т.Шевченку. Медики вважають, що зарплата молодшого медперсоналу має становити до 8000 грн, середнього до 16000 грн, лікарів – до 27000 грн.

Протест медсестер у Львові / Фото: Марта Шикула, "5 канал"

Всі надбавки – за категорії, стаж, складність і напруженість, шкідливі умови потрібно не скасовувати і нараховувати понад оклади, вважають медики. На їх переконання, потрібно також повернути дольову пенсію – після 25 років медичного стажу, а медична пенсія має бути не меншою за мінімальну зарплату.

Водночас медики наголошують, що не будуть вдаватися до більш радикальних засобів, як от невихід на роботу чи припинення виконання своїх обов’язків.

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Вони надаватимуть допомогу своїм пацієнтам. Але залишають за собою право відгукнутися на запрошення урядів інших країн і поїхати працювати за кордон.