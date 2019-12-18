Головна ялинка Ужгорода і Парад Миколайчиків
Про це повідомили в Ужгородській міській раді.
"Новорічно-різдвяні свята в Ужгороді розпочалися: сьогодні, у переддень Святого Миколая, на площі Театральній у місті відбувся традиційний Парад Миколайчиків і урочисто засвітили вогні головної ялинки міста", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, школярі та студенти у червоних шапочках у центрі Ужгорода роздавали перехожим цукерки.
На святкування прийшло чимало ужгородців, гостей міста. Зі сцени у центрі міста музичні вітання представили учні ужгородських шкіл, учасники дитячих творчих колективів.
В Ужгороді відбувся парад Миколайчиків / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ
Розважали малечу та всіх присутніх на площі й актори лялькового театру "Бавка".
Цього року 14-метрову ялинку в центрі Ужгорода, яку подарували жителі вулиці Лайоша Кошута, прикрашають майже пів тисячі кульок білого, жовтого, срібного та червоного кольорів та понад 400 метрів гірлянд.