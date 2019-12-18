На Харківщині звільнять більше 900 працівників РДА: де скоротять найбільше

У Харківській області скоротять 921 працівника районних державних адміністрацій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА.

«Гранична чисельність працівників у РДА в регіоні не перевищуватиме 2063. Зараз вона становить 2984. В цілому скорочення відбувається на 50% у апаратах районних адміністрацій і на 25% у структурних підрозділах, найменше скорочення торкнулися відділів соціального захисту і служб у справах дітей, де фактично будуть скорочені тільки вакансії», - розповіли в облдержадміністрації.

Найбільші скорочення пройдуть у великих районах: наприклад, у Харківській РДА залишиться 145 працівників із 210, у Балаклійській – 130 зі 190, у Дергачівській 110 зі 160, у Зміївській – 97 зі 140, у Чугуївській – 99 зі 144.

В одному з найменших районів – Коломацькому – скоротять у РДА 21 посаду (залишиться 46 працівників). У Печенізькій РДА буде 49 працівників (скоротять 20 посад). Тобто під скорочення підуть від 20 до 65 працівників і вакантних посад.

Варто зазначити, що районні адміністрації ще з 21 листопада почали інформувати Центри зайнятості.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу заступник директора Харківського обласного центру зайнятості Анатолій Толстих, наразі відомо про вивільнення 917 осіб.

«Це спеціалісти державної служби (місцевого самоврядування), начальники відділів, заступники начальника відділу, завідувачі секторів, начальники управлінь, інспектори, керівники структурних підрозділів - головні спеціалісти, завідувачі сектору апарату, спеціалісти-бухгалтери», - зазначає Толстих.

Працівники, яких скоротять, проходять анкетування (714 осіб вже відповіли на запитання державних рекрутерів). 425 службовців шукають іншу роботу, 59 осіб виявили бажання пройти професійне навчання, 67 – замислилися про відкриття власної справи, 143 - ще не визначилися, 40 – планують вихід на пенсію.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. У червні Кабінет міністрів схвалив скорочення з 1 січня 2020 року штату обласних державних адміністрацій та районних державних адміністрацій на 50%.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував скорочення державних службовців на 8% до кінця року. Звільнити повинні 18 тис. 449 чиновників, в основному в районних державних адміністраціях. Це пов’язано з тим, що представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій.