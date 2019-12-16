В Україну йде суттєве потепління: де і коли "прогріє" до +16°

В Україні у вівторок опади не прогнозуються, вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, у Карпатах сильний вітер. У західних областях та Одещині очікується до 16° тапла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вночі та вранці в Україні (крім північних областей) місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, в західних областях та на півдні Одещини 11-16°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 17 грудня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10° тепла, на Київщині від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

Згідно з прогнозом на 18-19 грудня, опади не очікуються. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у південній частині, 18 грудня і в західних областях місцями 14-16°, 19 грудня у північних областях 4-9° тепла.

На Київщині 18-19 грудня також без опадів. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 18 грудня 7-12°, 19 грудня 4-9° тепла.

Синоптики 20-21 грудня також опади не прогнозують, лише у суботу в Карпатському регіоні невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни до 11°.

На Київщині опади 20-21 грудня не очікуються. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.