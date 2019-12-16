Синоптики обіцяють до 13° тепла, без опадів

В Україні 16 грудня очікується 5-13° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"16 грудня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 13°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 16 грудня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 7-9°.

У столичній області теж мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 5-10° тепла.