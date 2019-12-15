Початок тижня буде по-весняному теплим — до +13°

В Україні 16 грудня очікується 5-13° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"16 грудня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 13°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 16 грудня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

У столичній області теж мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.

17-18 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, в західних областях та на крайньому півдні країни місцями 12-16°.

У столиці та Київському регіоні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

19-20 грудня в Україні без опадів, лише вдень 20 грудня у західних та північних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, 20 грудня, крім заходу та півдня країни, від 2° тепла до 3° морозу; вдень 19 грудня 5-11° тепла, 20 грудня 2-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10°.

У Києві і Київській області 19- 20 грудня без опадів, лише вдень 20 грудня місцями невеликий дощ. Температура 19 грудня вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла, 20 грудня вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Читайте також: Туристи в Африці залишилися без водоспаду Вікторія