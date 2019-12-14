Синоптики обіцяють на неділю до 12° тепла, дощ і сильний туман

У неділю, 15 грудня, в Україні хмарно з проясненням, часом дощ, в Карпатах та північно-східних регіонах - з мокрим снігом і поривами вітру. Температура вдень до 8 градусів тепла, на півдні - до 12 градусів. Вранці на півдні та в центрі сильний туман.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На добу 15 грудня по Україні хмарно з проясненнями. Часом дощ, в Карпатах та на півночі Лівобережжя з мокрим снігом, у західній частині вдень без опадів. У південних і центральних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в прогнозі.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у південній частині країни вночі 2-7°, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° тепла.

У Києві та області в неділю вночі та вранці часом дощ. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°, по області вночі 1-5° тепла, вдень 3-8°.

Також Укргідрометцентр попереджає, що 15 грудня вночі та вранці у центральних та південних областях через туман знизиться видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

На 16-17 грудня по Україні також прогнозується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів, лише вночі 16 грудня у східних областях невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та Прикарпатті місцями 4-7° тепла; вдень 5-10°, у південній частині та західних областях місцями до 14° тепла (в Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла).

По Києву 16-17 грудня без істотних опадів. Вночі та вранці 17 грудня місцями туман. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

У середу та четвер, 18-19 грудня, в Україні без опадів.

Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 5-11° тепла, у західних областях 18 грудня 10-16°.

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По Києву без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.