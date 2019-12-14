Олена Зеленська завітала до шкіл на Черкащині

У межах реалізації національної реформи харчування в освітніх закладах Олена Зеленська разом із міністром освіти й науки Ганною Новосад здійснила робочу поїздку до низки шкіл Черкаської області.

Про це повідомляє сайт Президента.

«Здоров’я українських дітей – наш пріоритет. Реформування підходів до харчування та занять спортом є одним з надважливих завдань для нашої команди. Для ефективного втілення проєкту потрібне розуміння, що насправді відбувається у кожній з найменших та найвіддаленіших шкіл країни. Аудит у процесі. Звіт та статистика, безперечно, корисні, але я хочу на власні очі побачити ситуацію та почути про проблеми безпосередньо від вас», – розповіла Олена Зеленська у розмові з батьками й дітьми.

Робоча поїздка Олени Зеленської на Черкащину / Фото: president.gov.ua

Як зазначається, аби побачити реальну картину, було відібрано різні категорії шкіл – сільську, опорну, яка має три філії, та міську.

Під час оглядових екскурсій навчальними закладами перша леді приділила особливу увагу організації роботи їдалень та стану матеріально-технічної бази шкіл, зокрема оснащенню спортивних залів.

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У Дмитрушківській опорній школі Олена Зеленська скуштувала обід: кашу, курятину, буряковий салат і чай. Вона зауважила, що напій дуже солодкий на смак. Кухарі відповіли, що розуміють шкідливість солодкого, але змушені додавати багато цукру, бо діти просто відмовляються пити чай.

Одним із побажань, які висловили учні, було урізноманітнити меню й додати до раціону соки та фрукти.

Своєю чергою батьки назвали важливою проблемою заохочення дітей, особливо старшокласників, до споживання корисних продуктів.

Фото: president.gov.ua