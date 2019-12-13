На Вінниччині стартував автопробіг шляхами армії УНР

Вінничани у п’ятницю вирушили в автопробіг шляхами Першого зимового походу армії УНР, який відбувся 100 років тому.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив координатор акції - голова ГО «Братство Кипорового яру» Олександр Масний.

«Ми цю акцію приурочили до сторіччя першого зимового походу армії УНР під проводом Омеляновича-Павленка, який почався 6 грудня 1919 року і саме цими днями проходив теренами нашої області, через територію п’яти районів. Ми вже побували сьогодні у с. Голендри Калинівського району, провели у школі імпровізований мітинг, співали повстанських пісень. Нас дуже тепло прийняла місцева громада», - повідомив Мисний.

За його словами, участь в одноденному автопробігу шляхами Першого зимового походу армії УНР беруть чотири автівки та два автобуси, якими мандрують близько сорока осіб. А саме, небайдужі до історії рідного краю вінничани, місцеві історики та краєзнавці, громадські активісти, волонтери та ветерани АТО, викладачі вишів, студенти і курсанти - майбутні рятувальники. Автопробіг стартував о восьмій ранку з м. Калинівки і пройде північними районами області - Хмільницьким, Калинівським, Козятинським, Погребищенським і Липовецьким.

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«Як правило, місцеве населення про ці події сторічної давнини нічого не знає, практично відсутні будь-які меморіальні дошки, пам’ятні знаки чи могили, загалом, будь яка інформація про цю знакову, на мій погляд, подію. Будемо розповідати про неї, щоб люди знали героїчне минуле свого краю», - сказав Масний.

Учасники автопробігу відвідають загалом сім населених пунктів. Окрім Голендр, побувають у селах Самгородок, Нова Гребля, Стара Прилука, Нова Прилука, Вахнівка і місто Липовець, де 14 грудня армія УНР прийняла серйозний бій з частинами особливого призначення, чекістами та підрозділами Червоної армії.

Фото: vezha.vn.ua