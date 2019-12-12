У Запоріжжі виявили 300 надгробків менонітів, замурованих у фундамент у радянські часи

Сьогодні, 12 грудня, в Запоріжжі презентували близько 300 фрагментів надгробних стел з кладовища протестантів-менонітів ХІХ - ХХ ст.

Ці фрагменти було знайдено в фундаменті старої комори. Плити пролежали під землею 80 років і, як планується, після реставрації стануть частиною меморіалу менонітів.Реставрувати надгробки погодилися канадці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні пам'ять оживає, і мене радує те, що прості українці проявили ініціативу. Сьогодні в Канаді створено спеціальний комітет з питань реставрації знайдених пам'ятників. Оголошено збір коштів. Великий інтерес у менонітів усього світу до цих пам'ятників. Канадці хочуть приїхати до Запоріжжя, подивитися на знайдені пам'ятники. У 1936 році хотіли просто стерти пам'ять про менонітів, але таємне стало явним. Нехай навіть і через 80 років», - говорить представник менонітської громади в Запоріжжі Борис Леткеман, який є нащадком менонітів.

У Запоріжжі презентували близько 300 фрагментів надгробних стел з менонітського кладовища / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Його предок прийшов на Нижню Хортицю пішки в 1803 році.

Менонітське кладовищі було знищено в 30-х роках минулого століття. На місці кладовища ще до Другої світової війни побудували стадіон, а в 1946 році - з'явилася школа. Могильні плити знищеного цвинтаря використовували в якості будівельного матеріалу. Саме з кам'яних стел 80 років тому побудували фундамент будівлі площею 180 кв.м. на вулиці Зачиняєва, заснованої в кінці ХVIII століття. Досліджувати стару комору почали 22 липня цього року. Ініціатором робіт став науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Максим Штатський.

«Давно ходили легенди про те, що одне з приміщень має незвичайний фундамент. На місці комори не залишилося стін, ми пішли з моїм колегою з одним ломиком на двох і лопатою і почали працювати. Після трьох годин роботи ми знайшли надгробок з написом. Емоції переповнювали... Працювали майже «в сліпу» - не було документації об'єкта. Ми знайшли кладовище, яке вважалося неіснуючим », - говорить Штатський.

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Дослідницькі роботи тривали 4 місяці. Було знайдено близько 300 фрагментів. На даний момент вдалося ідентифікувати частину знайденого - фрагменти надгробків майже 100 осіб.

Після того, як стели будуть відреставровані, планується створити меморіальний комплекс. Зараз розглядається два варіанти його розміщення: на острові Хортиця і на Верхній Хортиці (поруч з коморою, де вони були знайдені).

Як повідомлялося, в ході розкопок вчені знайшли надгробну стелу - велику чорну мармурову плиту, вагою близько 300 кілограмів. Коли її перевернули, побачили напис золотими літерами - Катаріна Кооп, вона була дружиною Абрахама Коопа, який заснував підприємства, які з часом стали заводами "Запоріжкабель" і "Комунар".