В Україні місцями туман та до 5° тепла

В Україні 12 грудня без опадів, вранці можливий туман, вдень очікується 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, вночі та вранці на Лівобережжі туман. Вітер східний і південно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 8°", - зазначається у повідомленні.

У Києві та області 12 грудня без опадів, проте хмарно. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 3-5°, по області вдень 0-5° тепла.