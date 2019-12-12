У "Фельдман Екопарк" на зимівлю привезли понад 600 кажанів зі всієї країни
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла співзасновник цього Центру Олена Прилуцька.
"Через наближення зимових холодів до нас привозять на зимівлю кажанів, врятованих волонтерами, з усієї України. Зараз тут знаходиться більш як 650 цих червонокнижних тварин. Найбільшу партію рукокрилих - 500 особин - доставили тиждень тому із Запоріжжя. Інші миші доставлені з Кривого Рогу, Маріуполя, Полтави, Одеси, Херсона, Мелітополя, Лубен і Ужгорода. З кожним роком зростає кількість кажанів, врятованих харків'янами: цього року їх уже близько 100", - відзначила Прилуцька.
За її словами, до Центру щодня телефонують люди, яким потрібні поради щодо поводження з кажанами: "Ми консультуємо їх телефоном і виїжджаємо на місце, щоб забрати врятованих кажанів, яких треба обстежити та підготувати до зимівлі".
"Кожного врятованого рукокрилого необхідно оглянути на предмет наявності травм, зважити (вага від 35 г і більше), напоїти, нагодувати (годуємо за допомогою пінцета різними комахами), і відправляємо спати. У природі вони сплять у печерах, а у нас — в холодильнику. При низькій температурі життєві процеси сповільнюються, в тому числі серцебиття. Це дає шанс пережити сувору зиму при температурі плюс 2 градуси Цельсія. До відкриття Центру я у себе вдома взимку тримала в холодильнику, в полотняних мішечках, до 200 врятованих рукокрилих, а навесні випускала на волю", - пояснила Прилуцька.
За її словами, догляд за рукокрилими потребує чимало часу: "Нам допомагають студенти біофаку університету імені Каразіна. Якщо і ви захочете стати bat-волонтерами - вся інформація є на нашій сторінці в Facebook".
Як повідомляв раніше Укрінформ, Центр реабілітації кажанів "Фельдман Екопарк" створений у 2013 році. Це єдина в Східній Європі зоозахисна організація, яка спеціалізується на порятунку кажанів. За цей час у Центрі врятували понад 12 тисяч рукокрилих.