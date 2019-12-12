У "Фельдман Екопарк" на зимівлю привезли понад 600 кажанів зі всієї країни

Більш як 600 кажанів привезли на зимівлю з різних регіонів України до Центру реабілітації кажанів "Фельдман Екопарк", що на виїзді з Харкова.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла співзасновник цього Центру Олена Прилуцька.

"Через наближення зимових холодів до нас привозять на зимівлю кажанів, врятованих волонтерами, з усієї України. Зараз тут знаходиться більш як 650 цих червонокнижних тварин. Найбільшу партію рукокрилих - 500 особин - доставили тиждень тому із Запоріжжя. Інші миші доставлені з Кривого Рогу, Маріуполя, Полтави, Одеси, Херсона, Мелітополя, Лубен і Ужгорода. З кожним роком зростає кількість кажанів, врятованих харків'янами: цього року їх уже близько 100", - відзначила Прилуцька.

За її словами, до Центру щодня телефонують люди, яким потрібні поради щодо поводження з кажанами: "Ми консультуємо їх телефоном і виїжджаємо на місце, щоб забрати врятованих кажанів, яких треба обстежити та підготувати до зимівлі".

"Кожного врятованого рукокрилого необхідно оглянути на предмет наявності травм, зважити (вага від 35 г і більше), напоїти, нагодувати (годуємо за допомогою пінцета різними комахами), і відправляємо спати. У природі вони сплять у печерах, а у нас — в холодильнику. При низькій температурі життєві процеси сповільнюються, в тому числі серцебиття. Це дає шанс пережити сувору зиму при температурі плюс 2 градуси Цельсія. До відкриття Центру я у себе вдома взимку тримала в холодильнику, в полотняних мішечках, до 200 врятованих рукокрилих, а навесні випускала на волю", - пояснила Прилуцька.

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За її словами, догляд за рукокрилими потребує чимало часу: "Нам допомагають студенти біофаку університету імені Каразіна. Якщо і ви захочете стати bat-волонтерами - вся інформація є на нашій сторінці в Facebook".

Як повідомляв раніше Укрінформ, Центр реабілітації кажанів "Фельдман Екопарк" створений у 2013 році. Це єдина в Східній Європі зоозахисна організація, яка спеціалізується на порятунку кажанів. За цей час у Центрі врятували понад 12 тисяч рукокрилих.