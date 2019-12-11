Сумські медики судитимуться з Кабміном через “інсулінові гроші”

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради через суд намагатиметься домогтися від уряду спрямування коштів, потрібних на закупку інсуліну.

Відповідну вказівку під час дав секретар міськради Андрій Баранов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо делегуються повноваження, делегуються і кошти. Коштів не делегують, ми повноваження виконуємо. Звернутися до суду і компенсувати за 2019 рік. Ще є в наш час, спробуймо”, — заявив Баранов.

За інформацією в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олени Чумаченко, до кінця року та два місяці наступного на придбання інсуліну буде потрібно виділити потрібно ще 3 млн 200 тис. грн.

“У бюджеті державному медичною субвенцією передбачено забезпечення лише на перший квартал. Для міста Суми це 1,5 млн грн. Це також не покриє потреби першого кварталу, бо це забезпечить лише на місяць”, — повідомила Чумаченко.

На засіданні зауважувалося, що така ситуація з виділенням коштів на придбання препаратів інсуліну не тільки в Сумах, а й по всій Україні. В Сумах нестачу державних грошей на ці потреби досі компенсували власним ресурсом. Зокрема, із міського бюджету на закупівлю інсуліну було виділено 4 мільйони гривень.

За інформацією управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації, в області з діагнозом “цукровий діабет” живуть 170 дітей та близько 5 тисяч дорослих.

У поточному році на лікування цієї хвороби держава для регіону виділила 15 млн 900 тис. грн за потреби у 49 млн грн.