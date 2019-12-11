Ще одне знайдене на згарищі в Одесі тіло впізнали родичі

Родичі упізнали жінку, тіло якої працівники ДСНС виявили у завалах згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це 11 грудня заявила віцемер Одеси Світлана Бедрега під час сесії міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Родичі впізнали тіло однієї з загиблих на пожежі в коледжі: це - 48-річна Наталія Третьякова, завідувачка відділення права цього навчального закладу", - сказала Бедрега.

За словами віцемера, наразі судмедексперти проводять генетичні експертизи, встановлюючи особи інших загиблих.

Варто зазначити, що віцемер Одеси з питань житлово-комунального управління та паливно-енергетичного комплексу Павло Вугельман заявив сьогодні на 39 сесії міськради, що будівля згорілого коледжу була підключена до мережі опалення 27 листопада. Тому не було потреби 4 грудня використовувати електрообігрівачі у будівлі коледжу.

Читайте також: В Одесі демонтували частину стіни коледжу заввишки у два поверхи

Як повідомлялося, прокуратура оголосила підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки через пожежу в коледжі, що спричинило тяжкі наслідки, директору коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі. До відповідальності також притягнуть і інших посадових осіб.

Станом на 11 грудня встановлені особи частини жертв пожежі. Зокрема, студентки коледжу Ксенії Бабенко, викладача вищої математики та інформатики Анни Бортюк, співробітниці навчального закладу Марини Коваль і студента Кирила Трофимчука. У лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін.

Фото: ДСНС