В Одесі демонтували частину стіни коледжу заввишки у два поверхи

Рятувальники здійснили контрольоване обвалення ще двох поверхів стіни аварійного флігеля у внутрішньому дворі згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомили журналістам представники ГУ ДСНС, що ведуть демонтаж стіни аварійної будівлі.

"На місці пожежі триває демонтаж стіни аварійного флігеля у дворі будівлі коледжу, що становить загрозу фахівцям спецзагону ДСНС з розбирання конструкцій згорілої будівлі та пошуку тіл жертв пожежі. Зранку обвалено ще два поверхи стіни флігеля. Решту частин будівлі експерти вважають стабільними", - зазначили рятувальники.

Як повідомлялося, рятувальники призупинили роботи у секторі А-3 через загрозу обрушення перекриття 2-го поверху. Проводяться роботи на першому поверсі сектора А-1 в напрямку сектора А-3 по встановленню підпірних балок під другий поверх.

Всього з початку розбирання завалу на місці пожежі вивезено близько 1 тисячі 496 кубометрів будівельних конструкцій.