Україну чекає ще тиждень “плюсу”: де буде найтепліше

В Україні у середу вночі та вранці туман, на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"На Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня на більшій частині території країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, вдень на крайньому півдні країни 5-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 11 грудня істотні опади не очікуються. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура протягом доби 1-3° тепла, на Київщині протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

Синоптики у четвер та п'ятницю опадів не прогнозують, лише вночі 12 грудня у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях, 13 грудня на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер східний і південно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Одещині та в Криму до 8°.

На Київщині 12-13 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі 12 грудня невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 14 грудня вдень в західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. 15 грудня дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу (14 грудня на сході країни до 6° морозу), вдень 1-7° тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 1-7° морозу; вдень близько 0°.

У столичному регіоні 14 грудня опади не очікуються; 15 грудня дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.