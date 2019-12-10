Через туман аеропорт Запоріжжя не зміг прийняти літак

У Запоріжжі через несприятливі погодні умови відбулись зміни у розкладі роботи аеропорту. Через туман затримується ряд рейсів.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті аеропорту.

Зранку аеропорт не зміг прийняти літак МАУ, що виконує рейс Запоріжжя — Бориспіль. Також є інформація щодо затримки трьох рейсів: Запоріжжя — Київ (компанія «Мотор Січ»), Запоріжжя — Стамбул (Pegasus Airlines) та Запоріжжя — Бориспіль (компанія SkyUp).

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Як повідомлялося, за 11 місяців цього року запорізький аеропорт прийняв майже 400 000 пасажирів. Аеропорт суттєво перевищив показники за листопад поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року. На внутрішніх напрямках зростання склало 85,5% та 22% міжнародних.