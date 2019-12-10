Поліція розслідує три версії трагедії в одеському коледжі

Поліція у рамках розслідування пожежі в одеському коледжі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю — необережне поводження з вогнем.

Про це на пресконференції заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена — керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває”, - сказав Бех.

Він наголосив, що огляд місця події ще не закінчений.

Також Бех відзначив, що у коледжі навчалося понад 600 учнів на платній основі, які сплачували від 10 до 14 тис. грн на рік за навчання.

“Отже в коледжі були кошти, щоб забезпечити нормальну безпеку дітей? Мабуть, були. Тому слідство теж має дати оцінку діям керівництва коледжу, чи використовувалися кошти належним чином і як вони використовувалися”, - зазначив керівник поліції Одещини.

Раніше повідомлялося, що поліція Одеси розслідувала дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

4 грудня о 10 год. 12 хв. у м. Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на тепер трагедія забрала життя 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб наразі невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати".

Фото: ДСНС