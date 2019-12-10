На Житомирщині затримали втікача з колонії

На Житомирщині правоохоронці затримали одного втікача з Райківської виправної колонії, ще одного наразі розшукують.

Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.

«Завдяки спільним злагодженим діям Бердичівської місцевої прокуратури та оперативних працівників державної установи «Райківська виправна колонія (№73)» затримано одного засудженого, який був оголошений у розшук у зв’язку із втечею із виправної колонії. Втікача затримано у с. Знам'янка Хорошівського району, де він мав намір переховуватися у своєї знайомої», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять слідчі та оперативно-розшукові дії з метою встановлення та затримання ще одного засудженого.

Як повідомлялося, напередодні, 9 грудня, із державної установи «Райківська виправна колонія (№73)» втекли двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами території установи, що охороняється.