В Україні очікується до +10°, а потім - сніг і дощ

В Україні у понеділок невеликий дощ ймовірний лише на Закарпатті, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише на Закарпатті місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні Одещині до 11° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 5° тепла, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Згідно з прогнозом, 10-11 грудня без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 10°.

На Київщині 10-11 грудня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

12- 13 грудня синоптики опадів не прогнозують, лише в Карпатах 13 грудня невеликий сніг, на Закарпатті з дощем. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу; вдень від 1° морозу до 5° тепла.

На Київщині 12- 13 грудня без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.