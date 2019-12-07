Рівнянки масово зав’язують хустки заради рекорду

«Зав'яжись на Катерини у бабусину хустину» - флешмоб з такою назвою триває сьогодні, у день святої Катерини, на Рівненщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook пишуть організатори флешмобу

«Учасниками встановлення Всеукраїнського рекорду можуть бути мешканки Рівного, або ті, хто народився у ньому. Робіть портрет або селфі, де Ви в хустці – одна людина в кадрі. Виставляйте це фото на свою сторінку в групу «Рівне в українській хустці». Можливий дуже короткий допис про особливості хустки (прабабусина, мамина, інше)», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що спільноту «Рівне в українській хустці» створили в соціальній мережі Facebook спеціально для встановлення за добу всеукраїнського рекорду.

З її початку рівнянки почали публікувати свої світлини у хустках.

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Впродовж 8 грудня «Книга рекордів України» аналізуватиме надіслані фото і зробить висновок щодо встановлення в Рівному Всеукраїнського рекорду у номінації «Найбільша кількість жіночих зображень в українських хустках на одній сторінці у Facebook.

Фото: rivnepost.rv.ua