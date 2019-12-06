У центрі Херсона жінки влаштували фотосесію в українських хустках

У центрі Херсона на пішохідній вулиці Суворова відбувся флешмоб за участі дівчат та жінок в українських хустках, які зібралися на фотосесію до Дня української хустки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дізналася, що 7 грудня започаткували таке гарне свято української хустки. Я фотограф, мала досвід - робила світлини жінок херсонських у вишиванках і тому вирішила продовжити цю традицію і зробити фото херсонок в українських хустках», - розповіла кореспонденту агентства фотограф Валентина Моісеєва, яка організувала фотосесію на пішохідній вулиці Суворова.

Сама Моісеєва такої української хустки поки не має, але тепер запланувала придбати, щоб передати потім своїй доньці. Каже, що фотографуватися до неї підходило кілька жінок, які мали «родинні» хустки, що дісталися їм у спадок.

У центрі Херсона жінки влаштували фотосесію у родинних українських хустках / Фото Ірини Староселець/Укрінформ, загальна світлина надана учасниками акції

Почула про цей флешмоб у соцмережах Вікторія Проценко. Вона розповідає, що зазвичай хустку одягає лише на свята. Разом з подругою вона з задоволенням «селфиться» у хустці і долучилась до фотосесії.

Наталія Шеменкова допомагає іншим учасницям флешмобу правильно зав’язати хустку, бо насправді це не дуже проста справа. Каже, що підтримала цю акцію з захопленням, адже раніше українську хустку одягала лише на Різдвяні свята, у церкву. Хустку зберігала, рука не піднімалася позбутися її, каже вона. Припускає, що цю хустку придбала у свій час мама у подарунок бабусі – так і лишилася вона у родинному гардеробі.

Наталія Шеменкова навчилася пов’язувати хустки під час навчання в університеті.

«Коли я навчалася у Херсонському державному університеті, то у нас був предмет – народознавство. О, Боже, чого ми лишень там не робили – і глечики розписували, і намистини збирали, і нам справді було дуже цікаво пов’язувати українські хустки. У кожного регіону своя «фішка», свої вузли особливі. І педагог наша чудова казала: «Поки не пов’яжете українські хустки - ніякого «зараховано» вам не буде», - розповідає Шеменкова.